Catania, convegno aperto al pubblico su “Il grano duro di Sicilia”

Venerdì 3 maggio si terrà a Catania il convegno aperto al pubblico (previa registrazione) “il grano duro in Sicilia, tra storia, mercato e cambiamento climatico”. Inizierà alle ore 10:00 nella Sala Conferenze del Palazzo della Regione Sicilia, in via Beato Bernardo 5.

L’evento è organizzato da COMPAG, la Federazione nazionale delle rivendite agrarie, che rappresenta gli stoccatori di cereali e proteaginose e i rivenditori di mezzi tecnici, in collaborazione con il Consorzio CRISMA (che associa 4 molini, 2 pastifici e 13 centri di stoccaggio), che è il principale attore del Distretto cerealicolo siciliano e rappresenta il maggior produttore di grano duro nell’Isola.

L’evento ha il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia. È sponsorizzato da Basf, Newpharm e Mulmix.

Durante il convegno si parlerà della difficile situazione del grano duro siciliano per la forte siccità che ha colpito, in particolare, l’area orientale della Regione e che rischia di far perdere buona parte del raccolto, con ripercussioni dirette per gli agricoltori ma anche per le altre fasi della filiera: per le rivendite che hanno anticipato i mezzi tecnici, per gli stoccatori che non hanno prodotto e anche per l’industria di trasformazione regionale.

Oltre alla grave situazione metereologica, i mercati e le prospettive per la campagna 2024/2025 non sembrano essere positivi per il settore.

L’evento vuole dare spazio ad autorevoli esperti che ci racconteranno la situazione e le prospettive del grano duro, con un rimando alla storia e alla tradizione di questa importantissima coltura e le possibili azioni da intraprendere, anche in materia di innovazioni, per sostenere la filiera siciliana.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa registrazione su https://www.eventbrite.it/e/il-grano-duro-in-sicilia-tickets-872456881017.

PROGRAMMA:

Registrazione partecipanti

Introduzione ai lavori

Fabio Manara – Presidente COMPAG

Frumento duro: analisi di trend e prospettive

Carlotta De Pasquale – Market intelligence analyst Areté

Sostenibilità ambientale: necessità ed opportunità per la filiera cerealicola italiana?

Gianluca Tabanelli – Account manager seeds e nitrogen Basf

Conservazione dei cereali post raccolta e gestione integrata delle infestazioni

Enrico Bagarollo – General manager Newpharm

La sfida del clima che cambia, tra adattamento possibile e mitigazione necessaria

Luigi Pasotti – Dirigente Servizio informativo agrometeorologico siciliano Sicilia orientale- Dipartimento regionale dell’agricoltura

Intervista impossibile al grano duro

Luigi Cattivelli – Direttore del Centro di ricerca genomica e bioinformatica del CREA

Tavola Rotonda – Quale futuro per la filiera del grano duro siciliana?

Fabio Manara – Presidente COMPAG

Salvatore Puglisi – Presidente Consorzio CRISMA Giovanni Di Gioia – Molino Casillo

Oriana Porfiri – Responsabile ricerca e sviluppo CGS Sementi

Umberto Anastasi – Professore di agronomia e coltivazioni erbacee Università di Catania Confronto con la platea

Conclusioni

Fabio Manara – Presidente COMPAG

