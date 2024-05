Casali del Manco contro le truffe digitali: strategie e consigli

StrettoWeb

Gli episodi di truffe, online e a domicilio, in particolare nei confronti degli anziani, sono in preoccupane aumento. Per questo motivo, l’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Casali del Manco, ha organizzato un incontro dal titolo “Occhio alle truffe”. L’evento di sensibilizzazione, aperto a tutti, si terrà venerdì 17 maggio alle 11 presso la Biblioteca comunale di Casali del Manco, in località Spezzano Piccolo.

Vi prenderanno parte il Sindaco Francesca Pisani, che porterà i saluti dell’ente e introdurrà i lavori, il Comandante della stazione locale dei Carabinieri Antonio Sica, il giornalista Gianluca Pasqua, il responsabile di Codacons Cosenza, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, Pierpaolo Rodighiero ed il Responsabile del settore Welfare del Comune Antonio Tiberi.

I relatori spiegheranno ai partecipanti quali sono le più comuni tecniche utilizzate dai truffatori e come difendersi. Prenderanno parte all’evento, inoltre, due anziani che hanno subito tentativi di truffa,

che porteranno ai presenti la propria testimonianza. “Abbiamo inteso organizzare questa iniziativa insieme all’Arma dei Carabinieri – ha affermato il Sindaco Pisani – in quanto le truffe, digitali, telefoniche e a domicilio, sono sempre più frequenti, coinvolgendo le fasce più fragili della popolazione”.

“Riteniamo fondamentale sensibilizzare ed informare i cittadini sui rischi derivanti da questi raggiri e offrire loro consigli e strategie per proteggersi. Il Comune di Casali del Manco – ha concluso il primo cittadino – vuole stare al fianco dei cittadini in questa lotta agli inganni, rafforzando la loro fiducia e offrendo loro sostegno nei casi di difficoltà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.