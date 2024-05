“Il processo democratico in azione”, i candidati alle europee a confronto con i giovani messinesi

StrettoWeb

Si svolgerà martedì 14 maggio alle 17:30, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, l’evento di presentazione del progetto “Il processo democratico in azione”, promosso dall’associazione “Metropolis”. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ e delle prossime elezioni europee, è patrocinata dal Comune di Messina e si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani messinesi alla vita politica, aumentando la consapevolezza dell’importanza di essere cittadini attivi e incrementando, in tal modo, l’affluenza al voto. Il tutto riducendo la distanza con i palazzi istituzionali. Durante l’evento di martedì 14 maggio (aperto al pubblico e per il quale sarà previsto un rinfresco) i partecipanti incontreranno la cittadinanza e l’Amministrazione comunale per esporre gli obiettivi dell’iniziativa, nonché i dati sulla disaffezione alla politica nel territorio raccolti grazie al sondaggio diffuso nei giorni scorsi.

Sono stati invitati a partecipare all’incontro anche i candidati locali alle prossime elezioni europee, con cui i giovani potranno interagire per scoprirne i programmi e porre loro domande. Fra questi: Bernadette Grasso, Maria Flavia Timbro, Nino Germanà, Cateno De Luca, Carlo Callegari, Elvira Amata, Giuseppe Antoci, Massimo Romagnoli, Nino Mantineo. Focus dell’incontro sarà un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza di recarsi alle urne per esprimere il proprio voto.

