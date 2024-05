Un campione calabrese rappresenterà l’Italia negli Usa

StrettoWeb

Francesco Pio Rende rappresenterà l’Italia (cat. Junior) al Campionato del Mondo di English Sporting a Pennsville-New Jersey-USA. Il giovanissimo Francesco, di soli 15 anni, dopo aver partecipato ad 1 Campionato Nazionale ed a 2 Gran Premi svoltisi a Campagna (SA), ed essendo salito in tutte e tre le occasioni sul primo gradino del podio, è stato inserito dalla Commissione Nazionale della Fidasc Italia tra gli atleti che andranno a rappresentare l’Italia in America nella Cat. Junior.

La sua passione nasce perché sin da piccolo ha frequentato i campi da tiro a volo, poiché i suoi genitori – Enzo Renda e Maria Rosaria Pettinato – sono veterani del settore sportivo sia per il tiro a volo che per il tiro a segno. Infatti gestiscono un poligono da tiro a Cirò (Crotone) e questo ha fatto si che a Francesco fosse trasmessa la passione per questa magnifica disciplina sportiva (tanto sudore per grandi risultati, già nel 2022). Nel 2023 ha guadagnato diversi podi in questa disciplina ed il 2024 è iniziato alla grande con 3 piazzamenti al 1° posto che gli hanno permesso l’accesso alla partecipazione del Mondiale in America. Le sue ultime vittorie sono state ottenute con un fucile di ultima generazione (sovrapposto 828 U SPORT) sponsorizzato dalla Benelli Armi Urbino.

I ringraziamenti vanno a tutti coloro che lo hanno supportato anche moralmente, gli amici di squadra, i compagni di scuola, gli amici del poligono Rosa Renda e del Tav Kr, ma in primis vanno al Presidente Nazionale Fidasc Prof. Felice Buglione, che ha voluto fortemente la sua presenza credendo in lui e nei giovani che si avvicinano a questa disciplina, ed alla Benelli Armi S.P.A, nella persona del Direttore commerciale Samuele Brandoni e della Responsabile settore sportivo Silvia Micheli che hanno dato fiducia a Francesco, al Presidente Regionale Fidasc Francesco Citriniti, al Direttivo Provinciale Fidasc KR, inoltre si ringraziano U. Pugliese, G. Vrenna, G. Folino, F. Malena, A. Amoruso, A. Balladelli, E. Lugli, il Coni Kr e Coni Calabria. Infine i genitori Enzo e Rosaria, in qualità anche di allenatori ed istruttori di Francesco sono fieri del risultato ottenuto e ringraziano anche loro a tutti coloro che credono in Francesco Pio augurando a lui una carriera fiorente.

Francesco porterà in America anche il nome della Zia Rosa Renda, poiché il poligono è stato intitolato proprio a lei che lo guida da lassù, e dell’Asd Fidasc Campo da Tiro Rosa Renda.

