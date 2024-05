Calabria, venerdì il webinar “Illuminiamo lo spettro” | INFO

StrettoWeb

“Cari amici, Siamo entusiasti di annunciare il quarto webinar di approfondimento tematico della rubrica Geopoll a cura del Krysopea Institute dal titolo “Illuminiamo lo spettro: L’inclusione multilivello dei soggetti affetti da autismo come arma per combattere l’isolamento”, un evento straordinario organizzato con l’importante patrocinio del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria“. E’ quanto si legge in una nota.

“L’evento si terrà venerdì 17 maggio alle ore 18:00. Durante questo evento coinvolgente, avremo l’opportunità di:

Approfondire la comprensione sull’autismo e le sue sfide uniche

Ascoltare relatori esperti che condividono le loro conoscenze e le migliori pratiche

Condividere esperienze e idee con altri partecipanti

Costruire connessioni e reti di supporto per unire le forze nella promozione dell’inclusione”.

Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81680023690?pwd=4SQbBdbOfKMR6xJ8uVnrT1lHwWxSAa.1.

