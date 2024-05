Calabria, il Consigliere regionale Antonello Talerico aderisce a Forza Italia

StrettoWeb

È indetta per domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 17:00, presso l’Hotel Marechiaro di Gizzeria Lido (CZ), la conferenza stampa durante cui si procederà ufficialmente all’adesione del Consigliere regionale Antonello Talerico al Partito.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno i Coordinatori provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, rispettivamente Marco Polimeni, Sergio Torromino, Michele Comito; interverranno il Coordinatore regionale di Forza Italia per la Calabria, On. Francesco Cannizzaro, ed il Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto.

