Calabria, il consigliere regionale Katya Gentile ufficializza il suo passaggio alla Lega

Detto fatto: il consigliere regionale Katya Gentile, Presidente VI Commissione Consiliare Regione Calabria, ha lasciato Forza Italia per approdare in Lega. Come la stessa Gentile ha dichiarato poco tempo fa: “dopo la morte di Berlusconi, purtroppo, di Forza Italia è rimasta solo la facciata. Al di là delle belle parole, le capacità, le competenze ed il merito non vengono apprezzati ed il ruolo di consigliere regionale continuamente svilito e mortificato”.

Domani, 17 maggio, alle ore 11,30 presso l’hotel “Royal”, a Cosenza, Katya Gentile ufficializzerà quindi il suo passaggio alla Lega Salvini Premier. Saranno presenti il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, il Commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno, il coordinatore campagna elettorale per le europee On. Rossano Sasso e i deputati nazionali e regionali calabresi del partito.

