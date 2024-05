Buone nuove dal MIT per la ss106: “al via la realizzazione del tratto Crotone-Catanzaro”

StrettoWeb

Buone nuove per l’ammodernamento della ss106: si è appena conclusa al Mit la conferenza dei servizi decisoria sulla tratta Crotone-Catanzaro. Ecco il risultato a seguito del vertice: “con il consenso unanime del territorio è prevista la realizzazione di circa 44 km di strada a 4 corsie da realizzarsi in tempi brevissimi. I lavori della Jonica sono particolarmente attesi dal territorio, fortemente voluti dal vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha inserito l’importante collegamento, finanziato per 3 mld di euro, nel Contratto di Programma firmato con Anas”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.