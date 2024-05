StrettoWeb

Brutto incidente questo pomeriggio in Calabria. Sull’A2, poco prima dello svincolo verso Lamezia, in direzione nord, è avvenuto uno scontro che ha portato un’auto a ribaltarsi, come si può vedere dalle immagini a corredo. Dalle prime informazioni (il sinistro è avvenuto poco fa), una persona sarebbe rimasta ferita ed è riversa a terra sull’asfalto.

Sul posto, oltre l’Anas, anche l’Ambulanza e la Polizia Stradale. Il traffico è in tilt, con gli automobilisti fuori dalle vetture.

