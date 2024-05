Brand Messina e Turismo e la premiazione “Movemuni”, oggi a Palazzo Zanca

StrettoWeb

“Brand Messina e Turismo”: oggi, alle ore 10.30, la presentazione a palazzo Zanca dei dati statistici comparativi dei flussi turistici in Città degli anni 2019-2023. Alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori al Turismo Enzo Caruso, alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, ai Servizi Informativi e tecnologici Roberto Cicala, e del direttore generale del Comune Salvo Puccio, oggi, mercoledì 15 maggio, alle ore 10.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, sarà presentato l’aggiornamento dei dati riferiti ai flussi e alle presenze turistiche a Messina nel periodo 2019–2023.

Nello stesso incontro, a cura dell’Autorità di Sistema Portuale, saranno anche illustrati i dati delle presenza in città dei crocieristi in transito e quelli riferiti all’indotto economico generato a Messina e legato al settore crocieristico.

All’incontro con i giornalisti sono stati invitati a partecipare il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Mega; il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina; la dirigente dei Servizi generali e Politiche di sviluppo economico e culturale della Città metropolitana di Messina Anna Maria Tripodo; la dirigente del Servizio Turistico regionale Messina Lucia Mangione; i rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confartigianato, di Federalberghi, delle Agenzie di Viaggio e delle guide turistiche di Messina.

La presentazione fa seguito al database fornito dall’Osservatorio turistico regionale sul quale è stata effettuata un’analisi ed un’interpretazione grafica comparativa dei dati statistici numerici dei flussi turistici a Messina degli anni 2019 e 2023; uno studio di ricerca, avviato a partire dall’Amministrazione De Luca, proseguito con la Giunta Basile e coordinato dall’assessore Caruso, sulla base delle criticità e delle risorse a disposizione da ottimizzare al meglio per rendere Messina bella, accogliente e attrattiva.

“Movemuni”: oggi, alle ore 12.30, a palazzo Zanca cerimonia di premiazione

Oggi, mercoledì 15 maggio, alle ore 12.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, dell’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata e del presidente di ATM Giuseppe Campagna, insieme al CdA della società partecipata, e a rappresentanti dell’associazione Crescendo, si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Movemuni”.

“Movemuni” è un progetto che unisce gioco, scoperta e promozione del territorio attraverso la rinnovata mobilità sostenibile della città. L’iniziativa ha preso il via sabato 11 maggio in piazza Duomo, dove le squadre si sono affrontate alla scoperta della città, attraverso sfide divertenti e stimolanti, nelle quali i partecipanti hanno esplorato Messina da nord a sud per riscoprire luoghi cittadini, immergendosi nelle tradizioni locali, nonché apprezzando la bellezza del patrimonio storico artistico culturale della città dello Stretto.

