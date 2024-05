A Bova Marina due vie intitolate a Umberto Zanotti Bianco e Giuseppe Di Vittorio

StrettoWeb

“Il Sud di Umberto Zanotti Bianco” è il tema dell’incontro programmato sabato 4 Maggio alle ore 10 nel salone IRSEEC a piazza Municipio di Bova Marina (Reggio Calabria). Un confronto aperto al quale prenderà parte il primo cittadino Saverio Zavettieri, il presidente della Sezione reggina Italia Nostra Rossella Agostino, il professore Elio Cotronei , il professore Pasquale Amato che relazionerà su “Umberto Zanotti Bianco e la sua Reggio Calabria”, il poeta e saggista grecofono Franco Borrello, Vincenzo Carbone della segreteria Cgil metropolitana, Angela Martino, Maria Pia Mazzitelli e Francesca Paolino curatrici del volume “Addizioni agli studi su Umberto Zanotti Bianco”.

Le conclusioni saranno tratte dal senatore della Repubblica Nicola Irto e dalla vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi. A seguire l’intitolazione delle strade ad Umberto Zanotti Bianco e a Giuseppe Di Vittorio.

“Umberto Zanotti Bianco ha superato la visione di un Sud incapace di fare emergere saperi e potenzialità organizzative e, il suo impegno civile ha puntato a far crescere la consapevolezza e la capacità di governarsi – afferma il sindaco Zavettieri -. La complessa azione di Zanotti Bianco ha proiettato le problematiche del Meridione all’interno di un quadro europeo con una spiccata vocazione mediterranea. In questo incontro, non solo sarà tracciata la figura dell’intellettuale che ha dato un contributo e valorizzato il Mezzogiorno sul piano culturale, educativo, economico, storico ma, anche, del politico e attivista che pagò l’aver definito il fascismo «un tumore maligno nel corpo della nazione» finendo al confine”.

Il Comune di Bova Marina ha voluto rendere omaggio a personaggi illustri che sono stati importanti, significativi nel tempo, con cui sono forti i legami culturali e che rispecchiano l’anima del territorio e grazie anche alla nuova denominazione di strade, frutto del lavoro certosino della Commissione Consultiva di Toponomastica, ha deciso di intitolare una via anche al filantropo Zanotti Bianco.

“E’ stata approvata ieri in Consiglio comunale, la delibera per completare il progetto sulla toponomastica in doppia lingua – aggiunge il sindaco Zavettieri -. Sabato intitoleremo una strada anche a Giuseppe Di Vittorio, fondatore del più grande sindacato dell’Italia democratica, che ha dato un grande contributo alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra. Del sindacalista ricordiamo il grande senso di responsabilità nazionale anche nei momenti tragici della giovane Repubblica italiana alla fine degli anni Quaranta”.

