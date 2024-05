Blu Sky Cabaret, si avvia alla conclusione la 48ª stagione | FOTO

StrettoWeb

“Sabato 4 maggio alle ore 20.00 la Compagnia “Angela Barbaro” Associazione Francesca Amendolea di Archi ha portato in scena sul palco del Teatro San Bruno la commedia “Nisciu pacciu u parrucu”. Il teatro trasbordava di pubblico ed entusiasmo e tutto lasciava presagire ad una meravigliosa serata ed infatti così è andata. Cosimo e Caterina, figure cardini e presentatori del Blu Sky Cabaret, hanno per prima cosa voluto ricordare la memoria di Angela Barbaro, pilastro dell’Associazione Francesca Amendolea, prematuramente venuta a mancare, ricordando quanto sia difficile per chi passa da queste situazioni, specialmente quando parliamo di cardini delle compagnie come nel caso del Blu Sky Cabaret con Mimmo ed Angela, andare avanti”. Così in una nota il Blu Sky Cabaret.

“Dopo questo ricordo così importante, i due presentatori soprannominati da Santo Palumbo ed ormai conosciuti dal pubblico come Bisio e la Hunziker generici, hanno lasciato spazio a Don Calogero, interpretato da un fenomenale Gaetano Cilea, prete di un piccolo paesino calabrese e tutta la banda di compaesani che ne hanno combinate di tutte per rallegrare le due ore di spettacolo veramente gradite da un appassionato pubblico che rideva ed applaudiva di continuo”.

“Un successo strepitoso anche grazie alla verve di Demetrio Romeo che ha brillantemente interpretato Modestino il sacrestano ed ovviamente coadiuvato dalla sua spalla storica sul palco ossia Licia Ruffo iconica nell’interpretazione della perpetua. I due ovviamente sono riusciti a mettere in scacco i mascalzoni del paese ed a ristabilire l’ordine corretto delle cose, dando prova, qualora ce ne fosse bisogno che il denaro ed i titoli nobiliari o istituzionali non sono sempre indice di educazione e serietà”.

“È stato un successo strepitoso grazie alla magistrale regia di Licia Ruffo e di tutti i tecnici che si sono spesi per la riuscita dello spettacolo ed alla brillante interpretazione di tutti gli attori che si sono esibiti sul palco. Infine un plauso alla professionalità di tutta la Compagnia “Angela Barbaro” associazione Francesca Amendolea ed al suo Presidente Andrea Saraceno per la professionalità e la competenza che hanno espresso”.

“Ringraziamo sempre la famiglia Raffa – per la presenza in teatro e nella giuria – che rendono importante il ricordo di Mimmo ed Angela. Siamo arrivati quasi alla fine, raccontandovi quello che è stato questo lungo e particolare viaggio ma manca ancora uno step di risate e battute prima di far scendere il sipario a questa meravigliosa 48ª stagione e per questo ricordo che la rassegna si concluderà con gli organizzatori del Blu Sky cabaret che si esibiranno giorno 25 e 26 maggio 2024 alle ore 20.00 con “Lu figghiu masculu”. Non mancate anche perché sarà la commedia di chiusura della stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret”.

