Belvedere città della corsa e del cammino: conquistata la Bandiera Azzurra

Il Comune di Belvedere Marittimo è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Bandiera Azzurra, conferito dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). Questo importante premio è stato assegnato a undici comuni in Italia, selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione basato sulla qualità delle iniziative e dei percorsi proposti per promuovere l’attività fisica, in particolare la corsa e il cammino, con l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini.

L’assessore Francesco Renda, con delega allo ‘Sport, Impianti sportivi e Associazionismo sportivo’, ha accolto con grande soddisfazione la notizia. “Questo risultato – ha sottolineato – è il frutto dell’impegno costante dell’amministrazione nel promuovere l’importanza dello sport e dell’attività fisica per il benessere della nostra comunità”.

Ha inoltre aggiunto: “desidero evidenziare il nostro forte impegno nei confronti dei giovani e delle numerose associazioni sportive presenti sul territorio. Riconosciamo il loro contributo essenziale nella promozione di uno stile di vita attivo e salutare, nonché il ruolo fondamentale che svolgono come luoghi di aggregazione. Essi incentivano la pratica sportiva e favoriscono la socializzazione, contribuendo così a rafforzare il tessuto comunitario e a promuovere valori come lo spirito di squadra, la disciplina e il rispetto reciproco”.

La cittadina tirrenica si è distinta per le attività di podistica, evidenziando la sua vocazione naturale a questo sport grazie ai suoi incantevoli percorsi e paesaggi. “La podistica è diventata – conclude l’assessore allo Sport – un autentico simbolo distintivo di Belvedere, coniugando salute fisica e esplorazione del territorio. Questa pratica può, quindi, diventare un potente richiamo per eventi e manifestazioni, apportando un valore aggiunto e attraendo visitatori”.

