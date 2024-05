Avis Messina e MCL Messina insieme per la Donazione del Sangue

StrettoWeb

Oggi a Messina nella sede di via Romagnosi del Movimento Cristiano Lavoratori l’iniziativa realizzata insieme ad Avis per incentivare la donazione del Sangue. Dalle 07.00 alle 10.00 l’autoemoteca di Avis ha accolto un gruppo di dirigenti del MCL per i prelievi di controllo propedeutici alla donazione. L’occasione ha permesso a chi non si era mai accostato a questa esperienza di farlo e dare il proprio contributo per quella che è ormai una grave emergenza che si acuisce nei mesi estivi quando il numero di donatori fisicamente diminuisce.

“L’iniziativa nasce da alcuni nostri dirigenti della nostra organizzazione che da tempo sono volontari Avis e risponde – così dichiara il presidente Fortunato Romano – a una logica di partecipazione attiva e di civismo che vogliamo sostenere, specie per le nuove generazioni. Lavoreremo perché questo diventi un appuntamento stabile che raccoglie non solo i Nostri soci ma anche i cittadini che si rivolgono alle nostre sedi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.