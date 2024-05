“Ultima chiamata per il Sud tra centralismo e autonomia differenziata”, a Reggio Calabria convegno di Noi Moderati

StrettoWeb

Venerdì 17 maggio alle 15.00, la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria, ospiterà il convegno “Ultima chiamata per il Sud, tra centralismo e autonomia – un Mezzogiorno fondamentale per la crescita del Paese”, organizzato da Noi Moderati e promosso da Nino Foti, responsabile per il Mezzogiorno del Partito.

Nel corso dell’iniziativa, che sarà moderata dal vicedirettore del Tg2 Fabrizio Frullani, interverranno, oltre allo stesso Foti che introdurrà i lavori, Pietro Massimo Busetta, professore ordinario di statistica economica all’Università di Palermo, Ornella Cuzzupi, Segretario Generale UGL Scuola, Giuseppe Galati, Vicepresidente di Noi Moderati, Adriano Giannola, Presidente di SVIMEZ e Riccardo Rosa, candidato alle elezioni europee per Noi Moderati. Conclusioni affidate all’intervento di Maurizio Lupi, Presidente di Noi Moderati.

