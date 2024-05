L’aurora polare su Sicilia e Malta: FOTO straordinarie dall’Etna e dalle Eolie, grande attesa per stasera

StrettoWeb

L’aurora polare della scorsa notte è stata un evento epocale, provocato da una tempesta geomagnetica di massimo livello (categoria G5) che ha portato questo straordinario fenomeno celeste addirittura al Sud Italia, in Sicilia e persino su Malta e in Tunisia. Una circostanza eccezionalmente rara, che non succedeva da intere generazioni (c’è qualche flebile testimonianza soltanto nel corso dell’800).

Straordinarie le fotografie dell’aurora boreale sull’Etna, alle isole Eolie, a Siracusa (nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo). E grande è l’attesa per stasera, quando il fenomeno con ogni probabilità dovrebbe ripetersi.

