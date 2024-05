Attentato in Slovacchia, ferito a colpi di pistola il premier Robert Fico

StrettoWeb

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il premier, ferito mentre si trovava all’esterno e stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale. L’aggressore è stato fermato.

Una testimone racconta all’emittente slovacca Dennik N di aver visto “ferite sanguinanti” provenire dalla testa e dal petto del primo ministro slovacco, Fico, dopo la sparatoria.

Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, sarebbe in condizioni “molto gravi” dopo essere stato colpito da un proiettile. Secondo l’emittente locale, Pluska, sarebbe stato trasportato in aereo in ospedale.

Il primo ministro slovacco, Fico, non è in pericolo di vita secondo quanto riferito da fonti a Dennik N. Sarebbe stato ferito all’addome e apparentemente alle braccia e alle gambe.

Slovacchia: a sparare a Fico è stato un uomo di 71 anni

Sarebbe stato un uomo di 71 anni, originario di Levice, a sparare al primo ministro slovacco Robert Fico. Lo riporta l’emittente locale Tv Joj spiegando che la polizia lo ha fermato. Mentre era in manette, l’uomo ha comunicato con le forze dell’ordine.

