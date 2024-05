L’Associazione Città dell’Olio nuova protagonista di Calabria

StrettoWeb

Si è tenuta a Monteriggione (SI), presso la sede dell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, una lunga e importante riunione tra il Direttore Antonio Balenzano e una delegazione del Comune di San Demetrio Corone, composta dal Sindaco Ernesto Madeo, dal Vice Sindaco Giuseppe Sangermano e dal Consigliere Emanuele D’Amico.

L’incontro, è stato fortemente voluto dal Sindaco Madeo, essendo subentrato di recente al Consigliere comunale Salvatore Mauro, che aveva ricoperto l’incarico in precedenza. L’avvicendamento è avvenuto a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30 dicembre 2023, atteso che nessuno, sino all’incontro in associazione, era stato in grado di illustrare quali fossero le funzioni dell’Associazione e quali erano i vantaggi ricadenti nei confronti dell’Ente e dei cittadini, nonostante il Comune pagasse annualmente la quota associativa sin dal 2018.

Il Direttore Balenzano ha accolto benevolmente il Sindaco Madeo e gli amministratori al seguito, dichiarandosi lieto di poter ricevere finalmente in sede una rappresentanza del Comune. È stato poi lo stesso direttore ha spiegare ai convenuti quali sono i compiti e le finalità dell’Associazione, soffermandosi sulle potenzialità che la stessa può avere per il Comune di San Demetrio Corone e per i suoi concittadini.

A partire dalla consulenza e assistenza nella redazione di bandi nazionali ed europei, passando per riconoscimenti ministeriali, certificazioni, convegni e corsi di formazione, sino alla redazione di progetti per i giovani da realizzare con la scuola, oltre ad eventi culturali tematici e tanto altro ancora.

Balenzano ha anticipato le iniziative e gli eventi di prossima realizzazione: tra questi, in virtù del buon esito della riunione, si è deciso di inserire una serie di incontri e iniziative da realizzare anche a San Demetrio, tra la fine di giugno e la metà di luglio, a cui prenderanno parte, oltre allo stesso Direttore, i vertici nazionali, regionali e provinciali di “Città dell’Olio”.

Una serie di eventi a cui potranno partecipare frantoiani e produttori, ma anche ristoratori e commercianti locali, per fare formazione e programmare iniziative mirate da portare avanti insieme all’Amministrazione. Al termine dell’incontro, il Direttore Balenzano ha consegnato al Sindaco Madeo la spilla in oro raffigurante il logo dell’associazione, solitamente assegnata agli ambasciatori d

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.