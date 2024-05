ASC Swell Sport&Wellness, svelato l’artista che arriverà in Calabria: è Max Cavallari | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto per l’imminente ed imperdibile week end di sport, intrattenimento, relax e benessere targato ASC Reggio Calabria.

Pronta la splendida location del Serene Resort di Steccato di Cutro (KR) con la formula all inclusive, pronti gli istruttori e gli artisti di fama nazionale ed internazionale che allieteranno gli show serali.

Finalmente svelato il nome dell’ultimo grande artista che divertirà la folta platea. Ed infatti, dopo aver preannunciato la presenza del fenomeno di Zelig, Santo Palumbo, del Dr Hook & the Endorphine Producers con la musica live per venerdì 31 maggio e del Joe Pugliese Group per sabato 1 giugno, è stata confermata la presenza del secondo cabarettista, Max Cavallari degli ex Fichi D’India, che rallegreranno il pubblico durante i lunghi e ricchi spettacoli serali. Oltre 10 ore ininterrotte quotidiane di attività tra wellness e tornei, per poi procedere con la danza caraibica, tango e social dance durante gli show serali.

Le discipline sportive

Le discipline sportive, gli istruttori ed i tecnici coinvolti sono stati presentati durante la Rubrica settimanale di Michelangelo Tripodi “A Tu per Tu con”, in diretta dalla pagina Facebook ASC Reggio Calabria: Augusta Ricciardi per il Pilates e danza moderna, Filippo de Salvo per il Pilates e arti della salute, Domenic Y Maria per lo Zouk e Body Expression, Eugenia Galimi per la social dance, Javi e Simo per lo Zouk, Desirèe Leonardo per la bachata lady stile, Demetrio Y Silvia per la bachata + gestualità femminile, Raffaele Ciotola per il Karatè, Nicola Nava per il Walking, Luis per le Danze Coreografiche, Mimma Familiari per la Indoor ciclyng, Lucilla e Gabriele per il Tango, Michela Tedesco per lo Hata yoga e trattamenti reiki, Veronica e Omar per il Tango, Michelangelo Marino per le Scienze della Felicità, Marco e Francesca per bachata fusion – body style, oltre le new entry Giuseppe Assumma per il risveglio muscolare, Joe e Pina per le danze popolari e Michela Ritorto per il corpo libero e verticali.

Confermata la presenza degli innumerevoli partecipanti, appartenenti o meno alle associazioni sportive già entusiaste per le precedenti edizioni, che sono in fervida attesa dell’evento. Ampia adesione ai tornei dello Swell Padel CUP, cui si sono già iscritte oltre 20 coppie e della Swell CUP di calcio giovanile, nelle diverse categorie di Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007), che rischia di oltrepassare il numero delle scuole calcio partecipanti lo scorso anno.

Le Scuole Calcio presenti

Tra le varie società calcistiche partecipanti si citano la Scuola Cacio Real Cosenza, Scuola Calcio Gioiese, Scuola Calcio Palmese 1912, Scuola Calcio Pro Bagnara, Scuola Calcio Young Boys Palmi, Football Academy Ivan Castiglia, Scuola Calcio Ludos Vecchia Miniera, Scuola Calcio Centro Reggio Junior 1988, Scuola Calcio Real Taurianova, ASD Gebbione 2020, ASD Polisportiva Leukos, Polisportiva Bovalino Academy, ASD Taurianova Academy, ASD Tresilicese, ASD Ypsicron Cirò’, ASD Sara, Cantera Biancorossa Melicucco, ASD Gatto e Lio Lamezia, oltre il prestigiosissimo FC Torino.

La soddisfazione di Eraclini

“Non avevamo dubbi che anche quest’anno lo Swell avrebbe attirato tantissimi partecipanti desiderosi di divertirsi attraverso lo sport” afferma il Presidente del Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria, Dott. Antonio Eraclini. “Ogni anno aggiungiamo attività ed accogliamo nuovi aderenti per far rete e per promuovere lo sport nei suoi aspetti sociali, culturali ed educativi. Il fenomeno Swell non può passare inosservato, ti travolge e stravolge perché ideato non semplicemente sull’dea di pratica sportiva, ma teso a diffondere tutti i possibili valori e potenzialità ricollegabili allo dello sport, dalla sensibilizzazione dei partecipanti alla promozione degli sport nuovi o meno diffusi, dall’ampliamento delle conoscenze tecniche alla consapevolezza della necessità di fare rete e promuovere la comunicazione tra tutti i partecipanti che siano Associazioni sportive, tesserati o famiglie”.

Ancora pochi giorni per partecipare ad una esperienza unica da vivere e non da farsi raccontare contattando swellsport@gmail.com o telefonare al 3281722070 oppure visitare www.ascreggiocalabria.it, oltre le pagine Facebook ed Instagram ascreggiocalabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.