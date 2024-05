L’imprenditore reggino Antonio Gualtieri premiato al Recti Eques

StrettoWeb

Il 18 aprile 2024, la Sala della Protomoteca del Campidoglio è stata la cornice prestigiosa per la seconda edizione del Premio Recti Eques, evento di spicco organizzato dall’associazione culturale Liber e dalla casa editrice Rde di Riccardo Dell’Anna. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di istituzioni di rilievo, tra cui il Ministero della Salute e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Farmindustria, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Istituto Superiore di Sanità, Roma Capitale, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e ben 17 Università Italiane riconoscendo l’importanza di questa celebrazione nel panorama sanitario nazionale.

Il focus della cerimonia, magistralmente condotta dall’anchorwoman Alda D’Eusanio, è stato il riconoscimento dei “Cavalieri del bene”, individui che hanno lasciato un segno indelebile nella promozione della salute in Italia. Tra i vari illustri, spicca la figura di Antonio Gualtieri, amministratore di Formedical Co SRL, una realtà imprenditoriale di Reggio Calabria che da quasi quattro decenni incarna l’eccellenza nel settore medico grazie a robuste partnership e un’ininterrotta dedizione all’innovazione ed alla qualità.

Antonio Gualtieri, ex socio di una multinazionale, ha scelto di investire nella sua terra, la Calabria, portando avanti una visione che ha saputo combinare le sfide locali con le opportunità di un mercato globale. Il suo impegno si è tradotto nel successo di Formedical Co SRL, l’unica azienda della regione ad essere stata premiata, distinguendosi così tra i giganti del biomedicale.

L’azienda, che si specializza nella fornitura di dispositivi medici avanzati, mira a rafforzare il sistema sanitario attraverso la distribuzione di tecnologie all’avanguardia, contribuendo significativamente all’innalzamento degli standard di cura e alla qualità del servizio sanitario regionale.

La solida reputazione di Formedical è corroborata da numerosi riconoscimenti, inclusi un rating di legalità con massimo punteggio e certificazioni ISO, testimoniando l’impegno di Gualtieri a mantenere elevati standard etici ed operativi.

L’iniziativa del Premio Recti Eques sottolinea l’importanza di valorizzare coloro che, come Antonio Gualtieri, dedicano la loro vita a migliorare quella degli altri. Formedical Co SRL rappresenta un esempio brillante di come l’integrità, la visione e l’innovazione possano trasformare il tessuto sanitario locale e ispirare altre realtà imprenditoriali italiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.