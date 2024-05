Ex Reggina, il folle aneddoto su Ciccio Cosenza: “se ti atteggiavi ti cagava nelle scarpe…”

StrettoWeb

Ciccio Cosenza è uno dei tantissimi figli del Sant’Agata passati dalla florida cantera amaranto. Protagonista in Serie B con la Reggina nei primi anni 2010, dopo il fallimento del club dello Stretto ha trovato fortuna soprattutto in cadetteria. Una delle squadre in cui ha lasciato il segno è stata la Pro Vercelli. Proprio lì militava un giovanissimo Luca Sperandio, ora fenomeno social da quasi 150 mila followers su Instagram anche per via della sua incredibile somiglianza con Cristiano Ronaldo. A quei tempi Sperandio giocava nelle giovanili: non ha mai esordito in prima squadra ma a volte ha incrociato Cosenza in allenamento.

Sperandio, ospite del format social “Centrocampo”, ha svelato un pazzo aneddoto sull’ex difensore della Reggina: “se qualcuno si atteggiava a fighetto, lui, capitano, prendeva e cagava nelle scarpe, o nella pochette o nei guanti. E così magari il portiere si ritrovava a mettere la mano e… Addirittura a Cosenza ho chiesto una foto, io l’ho ringraziato e lui ‘ma vaffanculo, basta con sto grazie’. Ero talmente educato che mi ha mandato a fanculo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.