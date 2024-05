Alunni del Catanoso-De Gasperi conquistano la finale dei Giochi Matematici e di Dama

StrettoWeb

Mettersi in gioco con entusiasmo e, attraverso la matematica, imparare a risolvere problemi e affrontare le sfide della vita quotidiana. Questo lo spirito dei Campionati junior di giochi matematici promossi da mateinitaly con la collaborazione del Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, giunti quest’anno all’VIII edizione e rivolti agli studenti delle quarte e quinte classi della scuola primaria. A volare ed accedere di diritto alla finalissima, che si terrà all’Università Bocconi il prossimo 25 maggio, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” Irene Donnarumma (Classe IV A del Plesso di Spirito Santo) e Filippo Nazzareno Pizzuto (Classe V A del Plesso di San Cristoforo), che competeranno rispettivamente per le categorie CE4 (per i bambini di IV primaria) e CE5 (per gli alunni che stanno frequentando la V primaria).

Una gratificante conquista raggiunta dai giovanissimi allievi reggini, che hanno rifulso e dato prova delle proprie competenze logico-matematiche durante le gare d’Istituto, che si sono svolte in riva allo Stretto lo scorso 6 marzo sotto la supervisione di un docente “Responsabile dei Campionati Junior”. Gli studenti si sono cimentati in una serie di giochi matematici da risolvere individualmente nel tempo massimo di 90 minuti. Una sfida con sé stessi per testare le proprie attitudini, scevri dall’ansia della valutazione.

Le parole del dirigente scolastico

“Questi ragazzi meritano un elogio e sono l’orgoglio dei loro insegnanti e del nostro Istituto – dichiara il Dirigente scolastico dell’Istituto “Catanoso- De Gasperi”, il prof. Marco Geria – Complimenti alle famiglie e ai docenti che li accompagnano giudiziosamente in un percorso di crescita globale e di valorizzazione del talento”.

Il successo al Campionato Regionale di Dama

Una soddisfazione doppia per l’Istituto reggino che ha visto trionfare, lo scorso 13 aprile, al Campionato Regionale di dama a squadre, svoltosi al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, i bambini della Scuola Primaria di Condera. Ad aggiudicarsi il primo posto gli studenti Riccardo Callea, Denise Tornabene e Gabriele Vero; medaglia d’argento, invece, per il team composto da Carmelo Adda, Pietro Bellantoni e Grazia Siclari. Una vittoria che consentirà ai giovani alunni di prendere parte alla Finale Nazionale 2024 dei Giochi Giovanili Scolastici di Dama a Misano Adriatico (RN), dal 16 al 19 maggio prossimi, presso il palazzetto dello sport del Villaggio San Pellegrino.

La competizione è indetta dalla FID – Federazione Italiana Dama- in collaborazione con il MI e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con Sport e Salute SpA, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, le Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate. Un gioco dal sapore antico ma avvincente, quello della dama, attraverso il quale i ragazzi hanno l’opportunità di sperimentare sul campo, attraverso l’incontro, il confronto e la socializzazione, che si gioca per partecipare e per crescere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.