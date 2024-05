Allerta Meteo, brusco peggioramento e temperature in picchiata: allarme per i nubifragi di domani

StrettoWeb

Le condizioni meteo stanno peggiorando in Calabria e Sicilia, esattamente come previsto nei giorni scorsi. Ieri abbiamo avuto le prime nubi, oggi le prime piogge, al momento soltanto deboli-moderate ma già accompagnate da un netto calo delle temperature. Nelle prossime ore inizierà la fase “clou” di questa perturbazione, che inizierà nella serata odierna e durerà per tutta la giornata di domani, giovedì 9 maggio, con una coda anche venerdì 10.

Oggi pomeriggio i primi forti nubifragi colpiranno la Sicilia occidentale, dapprima nel palermitano e poi nell’agrigentino. Le piogge si intensificheranno in tutta l’isola. Nella sera-notte i fenomeni più estremi arriveranno nello Stretto di Messina, estendendosi alla Calabria meridionale, dove poi degenereranno in nubifragi e piogge torrenziali domattina all’alba e persisteranno per tutta la mattinata. Quella di domani sarà una giornata di maltempo molto pesante anche in Sicilia, con piogge torrenziali per tutto il giorno su Messina, provincia di Messina, fascia tirrenica orientale del palermitano e in generale in tutte le zone interne e centro-orientali dell’isola (le più colpite dalla siccità). Proprio per la siccità pregressa, queste piogge saranno un eccezionale beneficio per il territorio assetato di acqua.

Domani farà anche molto freddo, con temperature quasi invernali se non tipicamente invernali: le massime non supereranno i +17°C sulle coste, come se fossimo appunto a dicembre o gennaio.

Il maltempo proseguirà anche venerdì 10 maggio, con forti temporali pomeridiani dopo le schiarite mattutine.

