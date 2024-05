Allarme a Palmi: sciame di api assedia la città, scompiglio tra i cittadini | VIDEO

StrettoWeb

Paura a Palmi per la presenza di un enorme sciame di api che ha letteralmente assediato la città nelle scorse ore. Come si può vedere nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, dopo l’allarme lanciato dai cittadini, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Si è trattato quindi di un evento insolito che ha creato non poco scompiglio tra i cittadini di Palmi nel momento in cui lo sciame di api ha invaso una delle vie principali della città. Le api, in cerca di un nuovo habitat, hanno sorpreso i passanti e i commercianti, tentando persino di entrare in un noto locale di tavola calda.

Panico a Palmi per un'invasione di api in città

