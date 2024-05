Acquaformosa, Gennaro Capparelli si ricandida a sindaco

StrettoWeb

“Acquaformosa è un paese che merita di continuare ad essere governato con determinazione, coraggio e competenza, e mirando alla affermazione di un modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di onestà, equità ed efficienza, volto a promuovere il territorio, migliorare i servizi e la qualità della vita di ciascun cittadino, valorizzare il contesto sociale, culturale e ambientale. Un progetto amministrativo che si ispira ai concetti di Onestà, Continuità, Competenza, Sostenibilità. Si intende importare la propria azione politica in continuità con lo stile adottato dall’attuale Amministrazione basato sulla serietà, sulla comunicazione e coinvolgimento dei cittadini e sulla professionalità di tutti gli amministratori. Una continuità che è necessaria non solo per dare stabilità e forza al nostro territorio, ma soprattutto per portare avanti i tanti progetti ed i tanti lavori pubblici avviati ed in itinere con la stessa determinazione dimostrata in questi anni”. Ad affermarlo è il sindaco uscente di Acquaformosa, Gennaro Capparelli, nell’annunciare la propria ricandidatura alla guida del comune di Acquaformosa.

“Per amministrare un paese, in particolare in questo periodo storico, non è possibile improvvisarsi, ma occorre dimostrare di avere competenza e conoscenza approfondita di tutti i settori. Anche per questa nuova tornata elettorale amministrativa il mio programma amministrativo contiene solo l’indicazione di azioni effettivamente realizzabili, poiché, come ho già dimostrato in questi ultimi cinque anni, occorre essere estremamente onesti con i cittadini, evitando di fare promesse obiettivamente orientate a fini demagogici, propagandistici o indirizzate ad interessi di natura personale. Nel corso dell’ultimo quinquennio, fortemente segnato dal Covid, ad Acquaformosa sono arrivati più di 7 milioni di euro tra finanziamenti nazionali, regionali e provinciali, per la realizzazioni di opere che hanno dato e che daranno maggiore sicurezza ed efficienza ad alcune strutture, come le scuole e alcune strutture sportive, e un nuovo lustro al borgo con la creazioni di nuove aree verdi, il rifacimento di una parte della viabilità interna e alcuni interventi contro il dissesto idrogeologico. Nell’ultimo quinquennio anche nel comune di Acquaformosa sono partiti i progetti di Servizio Civile che finora hanno permesso a 30 giovani di esserne i protagonisti. L’avvio di questi progetti ha rappresentato un importante segnale di ripartenza per la nostra comunità e una straordinaria opportunità di crescita formativa culturale e sociale per i ragazzi impegnati. Cosi come tanti sono stati i progetti attuati dall’amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione della nostra cultura arbëresh. Per ultimo voglio ricordare che, dopo 34 anni, verranno nuovamente espletati dei concorsi nel Municipio di Acquaformosa. L’ultimo concorso è stato espletato nel lontano 1989. Risultati, questi, ottenuti con un’attività amministrativa oculata e, soprattutto, senza mai negare alcun diritto ai cittadini“, ha sostenuto Gennaro Capparelli, sindaco uscente e ricandidato a primo cittadino.

