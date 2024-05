Acqua e Messina, domani a palazzo Zanca incontro con Comune e AMAM

StrettoWeb

A conclusione degli interventi per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo, avviati a novembre dello scorso anno e come da cronoprogramma distribuiti nel corso di questi mesi sino all’ultimo step del 3 maggio scorso, Comune di Messina e AMAM domani, martedì 15 maggio, alle ore 9.30, incontreranno la stampa nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca.

L’incontro con i giornalisti è stato stabilito al fine di presentare il bilancio sotto il profilo tecnico dei lavori effettuati; illustrare le ricadute positive sull’utenza in termini di ottimizzazione e potenziamento dell’erogazione idrica in Città; oltre che occasione per ringraziare la cittadinanza per la pazienza e per la collaborazione dimostrate durante le varie fasi di interruzione idrica, e tutti i soggetti coinvolti che hanno collaborato al piano di supporto alla popolazione.

