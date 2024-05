Reggio Calabria, AbaRC una proposta formativa pubblica di altissima qualità

StrettoWeb

Accademia di Belle Arti, luogo di congiunzione perfetta tra il pensiero creativo, l’esperienza e il fare. Tanti giovani calabresi e non, questa mattina hanno affollato i locali della Scuola per conoscere i corsi, i programmi, visitare i laboratori raccontati dalla voce di studenti e dialogare con i docenti sulla variegata proposta formativa. Ad accoglierli il direttore dell’AbaRc Piero Sacchetti, le docenti Giulia Romiti (Design e coordinatore dell’Orientamento), Paola Bommarito (Metodologia della Comunicazione), Rosita Commisso (Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo) e tutto il prezioso Corpo docente.

“Anche quest’anno, l’Accademia di Belle Arti apre le porte ai nuovi studenti e per loro, abbiamo pensato di creare un percorso che possa in maniera semplice e chiara mostrare l’attività che si svolge all’interno dell’istituzione – spiega il direttore Sacchetti -. Conoscere i corsi, i prodotti attraverso un percorso minimal che rimanda poi, al cuore delle attività, i laboratori, è fondamentale per una buona scelta. Un appuntamento importantissimo per i giovani per comprendere meglio il mondo dell’accademia”.

Il numero uno dell’AbaRC ricorda anche che “il punto di forza della Scuola è il numero degli studenti, un numero non troppo alto affinchè questi possano essere seguiti scrupolosamente dai docenti e anche, una buona didattica grazie a qualificati docenti. Il nostro obiettivo è di creare una Accademia di eccellenze” – conclude Sacchetti.



Pienamente concorde la docente Romiti che aggiunge: “L’Accademia si apre agli studenti, alle famiglie, a tutti gli interessati e promuove la sua offerta formativa pubblica di altissima qualità, pensata per il territorio, a livello internazionale e, anche, per dare una risposta alle nuove esigenze del lavoro. Proprio per interpretare le istanze degli Enti, delle aziende con le quali siamo in partenariato, abbiamo arricchito continuamente la nostra offerta formativa che, adesso, è variegata a partire da quelli che sono i corsi più tradizionali (pittura, scultura, decorazione, scenografia) sino ad arrivare alla Scuola di Cinematografia nata l’anno scorso. Dal prossimo anno, invece, promuoveremo tre nuovi corsi: uno in Arte Sacra Contemporanea, Design e Graphic Design. Questi corsi hanno l’obiettivo di ampliare l’offerta didattica e offrire ai giovani studenti calabresi di potersi formare all’interno del territorio e di intraprendere la propria professione in qualsiasi parte del mondo. In Accademia inoltre, c’è la possibilità di partecipare a tantissimi progetti di internazionalizzazione, progetti realizzati con Enti esterni ed importanti aziende. Quindi, quella dell’Accademia di Belle Arti è una offerta formativa da prendere in considerazione”.

