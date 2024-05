A Reggio Calabria torna lo Slow Food Day

StrettoWeb

La Condotta SLOW FOOD REGGIO CALABRIA si unisce alla grande festa dello Slow Food Day, la giornata in cui le realtà territoriali e regionali aderenti alla rete Slow Food e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi in tutta la Penisola. Un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’associazione della Chiocciola porta avanti a livello locale e per creare un momento di condivisione che coinvolga tutte e tutti verso un obiettivo comune: “riattivare un dialogo col cibo che ci permetta di uscire dalla condizione di consumatori per diventare artefici: di scelte, di azioni, di significati – afferma Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia -. Il prossimo 18 maggio festeggiamo il nostro orgoglio di essere Slow Food.

Nelle aziende agricole, nei ristoranti alleati e nelle piazze, l’associazione manifesta con attiviste e attivisti che sostengono e raccontano il cibo buono pulito e giusto. Quest’anno il nostro impegno primario è dedicato all’introduzione dell’educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Un obiettivo da perseguire insieme, come movimento globale del cibo, per rendere quest’ultimo uno strumento di consapevolezza e piacere. Per coloro che credono nel diritto di tutte e tutti a una vita di pace e bellezza e al cibo che la nutre“.

Sabato 18 maggio ci vediamo presso il nostro desk a Piazza Italia sul Corso Garibaldi, ci trovate dalle 9 alle 12.

“Questa attività è stata organizzata dal nostro gruppo giovani, i nostri SFYN, che sempre di più sentono la responsabilità di doversi impegnare come attivisti di un movimento culturale sul cibo che ha una visione di futuro basata sui concetti di “buono, pulito e giusto come diritto di tutti” . L’attività di sabato, oltre a raccontare le attività svolte e quelle in programma, sarà un’occasione per aderire alla nostra associazione attraverso la sottoscrizione della tessera, gustare dei prodotti locali che raccontano il patrimonio di agro biodiversità della nostra provincia reggina” – M. Crucitti, fiducidiaria Slow Food Reggio Cal.

L’evento fa parte di un ricco calendario di iniziative che si svolgono in contemporanea in tutte le regioni, che testimoniano la consapevolezza che deve essere alla base delle scelte che compiamo ogni giorno: dagli acquisti che facciamo, ai vestiti che indossiamo, ai modi in cui scegliamo per spostarci da un luogo all’altro, alle visioni che abbiamo di come creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura.

Visita questa pagina per scoprire tutti gli eventi: https://www.slowfood.it/slow-food-day/

