Con lo zaino della Reggina allo stadio del Messina, spunta il VIDEO sui social: “ma si può?”

Uno zaino della Reggina allo stadio del Messina. Sì, avete capito bene. Il logo della squadra amaranto in uno zaino poggiato su un sediolino dell’impianto della compagine maggiormente rivale, quella che si trova dall’altra parte dello Stretto. Il senso? Non si sa, però non si tratta dell’Intelligenza Artificiale. E’ tutto vero e di certo la domanda è da porre: “Ma puoi andare allo stadio del Messina con lo zaino della Reggina?”.

A chiederselo è la pagina “Passione Reggina”, che ha pubblicato il reel sui social. Si vedono i tifosi peloritani in Curva e poi lo zoom verso lo zaino, con il logo della Reggina in bella vista. Da capire se il filmato risale all’ultimo match, quello di domenica, in cui l’undici di Modica ha pareggiato contro il Potenza, ottenendo la salvezza matematica in Serie C per il terzo anno di fila.

