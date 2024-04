WhatsApp, Instagram e Facebook down: cosa succede

StrettoWeb

WhatsApp, Instagram e Facebook da qualche minuto sono down. Molti utenti stanno riscontrando problemi con i social network. Il sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, evidenzia un boom di avvisi di utenti non solo in Italia.

I problemi a WhatsApp, in particolare, appaiono diffusi a livello internazionale con l’impossibilità di inviare messaggi sia attraverso il cellulare che nella modalità web. I problemi sembrano riguardare anche Facebook e Messenger, a giudicare dai report di Downdetector.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.