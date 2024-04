Violenza di genere, esperti a confronto con studenti a Reggio Calabria: “tutto inizia con ‘zitta scema'” | FOTO e VIDEO INTERVISTE

StrettoWeb

Questa mattina nella Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria a Reggio, si è svolto un incontro molto interessante sul tema della violenza di genere. Ad arricchire l’incontro esperti molto qualificati quali l’avvocato Claudia Eccher, componente CSM; la dott.ssa Dominella Quagliata, Psicologa, Psicoterapeuta, componente della Presidenza delle Pari Opportunità al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; la dott.ssa Rosa Alba Stramandino, Primo dirigente della Polizia di Stato presso la Divisione Anti crimine della Questura di Reggio Calabria.

Le professioniste hanno dialogato con i ragazzi della 3ª F del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, brillantemente guidati dalla prof.ssa Orsini, sul tema della violenza di genere e del femminicidio in occasione della presentazione del libro dell’avvocato Cataldo Calabretta e della giornalista di Rai 1 Vittoriana Abate “Sulle pelle e nel cuore – Quei bravi ragazzi che uccidono“. Ad introdurre i lavori dando il benvenuto nella struttura, il consigliere regionale Presidente della Commissione consiliare anti ‘Ndrangheta Pietro Molinaro. Il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso ha inviato partecipati saluti evidenziando tutte le attività svolte per prevenire crimini contro le donne e per sostenere le donne vittime di violenza in Calabria.

L’incontro è stata l’occasione per approfondire un tema molto complesso e purtroppo tristemente attuale, che ha suscitato grande interesse nei giovani studenti liceali e stimolato reciproche riflessioni lanciando ulteriori sviluppi di lavoro per future collaborazione tra le figure rappresentative di importanti organi ed enti nazionali che questa mattina si sono ritrovati sullo stesso tavolo in riva allo Stretto.

L’avvocato Calabretta ha illustrato le motivazioni che l’hanno spinto a scrivere questo libro insieme a Vittoriana Abate, ripercorrendo tanti casi di cronaca vissuti e studiati personalmente. Particolarmente toccante per gli studenti l’intervento della psicologa Dominella Quagliata, che ha evidenziato come già a quell’età i primi sintomi di violenza arrivano da un apparente banale “zitta scema” o anche “hai visto a quella” parlando tra ragazzine considerando la donna inferiore all’uomo. Molto toccante la testimonianza di Rosa Alba Stramandino che ha raccontato come, da poliziotta, sia dovuta intervenire sulla scena del delitto di una volontaria con cui aveva lavorato fino a poche ore prima durante uno sbarco di migranti a Messina, riflettendo su come sia difficile aiutare le donne in difficoltà tra le mura domestiche per la sfera intima e privata di queste situazioni così difficili da esternare. Infine, l’avvocato Claudia Eccher per la prima volta al Consiglio Regionale della Calabria, ha ripercorso un efferato omicidio di una ragazzina sua coetanea negli anni della scuola a Trento che l’ha stimolata ad impegnarsi in questo settore.

