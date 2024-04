Viola-Salerno, la presentazione del match: ultima chance Playoff!

StrettoWeb

La Myenergy Viola Reggio Calabria riabbraccia il pubblico amico nuovamente e questa volta per poter provare a “staccare” un pass che porterebbe gioia ed entusiasmo ed una soddisfazione incredibile. I neroarancio non possono più sbagliare in casa. Dopo aver battuto in trasferta Angri e Monopoli, i ragazzi di Federico Cigarini lanciano la sfida ad una Power Basket Salerno, già matematicamente al Playoff ma vogliosa di ben figurare e confermare il proprio tassello di ranking.

Massima concentrazione per Capitan Binelli e soci, complice la voglia di riscattare la sconfitta all’overtime subita nella gara di andata, con il punteggio finale di 96 a 90 ed ovviamente provare a strappare l’obiettivo “grosso”, la qualificazione al Playoff, bottino che andrebbe a coronare un’annata già di per sè sontuosa.

Il giovane gruppo reggino si aspetta il pubblico delle “grandissime” occasioni. Può e dovrà vincere, anche se calcoli alla mano, in caso di sconfitta, sarà Playoff, qualora vincessero Ragusa contro Angri e Sala Consilina contro Monopoli.

L’avversario

L’avversario: Coach Farabello è pronto a sovvertire i pronostici.

Salerno punta forte sulla tecnica ed efficacia del confermatissimo match winner dell’ultima partita contro Sala Consilina ed anche della gara di andata vinta contro i reggini, l’ottimo Lucas Chaves. Nicola Mei, è esperto e pungente al tiro, Uchenna Ani, ex Avellino, è la rivelazione assoluta per crescita e capacità balistiche. Roster lungo ed impegnativo da affrontare: c’è un vecchio pallino del basket mercato neroarancio, il play-guardia Basile, il luogo Misolic, l’ex play della Dierre Marco Manisi ma anche un ex. Sul gong di basket mercato, infatti, i campani hanno firmato Bruno Duranti, uno dei giocatori più rappresentativi dell’annata Pallacanestro Viola di tre stagioni orsono, terminata con la conquista del Playoff.

Arbitrano i signori Alessandro Lorefice di Ragusa ed Antonio Caputo di Lamezia Terme.

Info Ticketing: In occasione della quarta giornata di ritorno del Play in Gold, prevista per domenica 21 aprile contro la Power Salerno e valida per l’accesso ai play off, è stata indetta la “Giornata neroarancio”. Per la particolare giornata: – sono abolite tutte le tessere e gli accrediti (autorità , abbonamenti, ingressi omaggio e convenzioni) – ⁠è fissato il costo del biglietto posto unico adulto al prezzo di 8,00 euro e 4,00 euro il ridotto

( 14/17 anni) – ⁠Ingresso gratuito per i ragazzi e le ragazze under 14. -Unica eccezione consentita è riservata ai possessori di Gold Card e agli abbonati neroarancio che hanno sottoscritto la Tessera Sostenitore e che previa presentazione obbligatoria della tessera, potranno ritirare il ticket d’ ingresso presso la biglietteria.( solo abbonamenti sostenitori)

A tutti i signori abbonati verrà comunque garantito il posto occupato durante la stagione 23/24 come riportato sulla propria tessera.

È prevista la prevendita dei biglietti online su Vivaticket da giovedì 18 alle ore 15,00( Il rivenditore ufficiale è Bcenters) Il Botteghino del PalaCalafiore sarà aperto domenica 21 aprile dalle ore 16,00.

