Viola-Salerno, PalaCalafiore bollente per i Playoff: indetta la “Giornata neroarancio” | INFO e COSTI

StrettoWeb

In occasione della quarta giornata di ritorno del Play-in Gold, prevista per domenica 21 aprile contro la Power Salerno e valida per l’accesso ai Playoff, è stata indetta la “Giornata neroarancio“.

Per la particolare giornata:

sono abolite tutte le tessere e gli accrediti (autorità , abbonamenti, ingressi omaggio e convenzioni)

⁠è fissato il costo del biglietto posto unico adulto al prezzo di 8,00 euro e 4,00 euro il ridotto

( 14/17 anni)

Ingresso gratuito per i ragazzi e le ragazze under 14.

Unica eccezione consentita è riservata ai possessori di Gold Card e agli abbonati neroarancio che hanno sottoscritto la Tessera Sostenitore e che previa presentazione obbligatoria della tessera, potranno ritirare il ticket d’ ingresso presso la biglietteria.( solo abbonamenti sostenitori)

A tutti i signori abbonati verrà comunque garantito il posto occupato durante la stagione 23/24 come riportato sulla propria tessera.

È prevista la prevendita dei biglietti online su Vivaticket da giovedì 18 alle ore 15:00( Il rivenditore ufficiale è Bcenters). Il Botteghino del PalaCalafiore sarà aperto venerdì 19 aprile dalle ore 18:00 alle 19:00 e sabato 20 aprile dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Domenica apertura a partire dalle ore 16,00.

“Il campionato si avvia alla fase finale, abbiamo fin qui vissuto una stagione straordinaria, tutti i nostri ragazzi hanno mostrato dentro e fuori il parquet il loro attaccamento alla maglia Neroarancio. La società chiede ai tifosi di sostenere, come sempre hanno fatto, la nostra squadra e di farlo con lo stesso affetto e entusiasmo dimostrato nell’avvincente stagione in corso“, si legge nel comunicato della Viola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.