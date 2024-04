Viola-Salerno, Aguzzoli: “credo nei Playoff. Domenica i reggini faranno la differenza”

StrettoWeb

L’esterno della Myenergy Viola, Thomas Aguzzoli, ha fatto il punto in vista della cruciale e decisiva gara, programmata per domenica 21 aprile alle ore 18:00, al PalaCalafiore, contro la Power Basket Salerno. L’esterno emiliano è stato ospite all’interno del format “Momentineroarancio”, in onda sulla Tv Ufficiale del Club, Videotouring.

Monopoli-Viola: l’analisi di Aguzzoli

“Da inizio anno abbiamo fatto una grandissima cosa. Una partita alla volta, sempre più in alto. Adesso, serve ancora più calore da parte della gente, per non sbagliare. Quella di Monopoli penso sia stata una vittoria importante anche dal punto di vista psicologico. Nelle ultime due partite siamo stati più bravi a gestire i finali di gara. Siamo migliorati dal punto di vista mentale, con estrema voglia di vincere“.

“In queste ultime partite, siamo tornati a giocare molto più di squadra. Siamo in tanti in doppia cifra. Mi concentro tanto in difesa, è il segreto della nostra ascesa. Le mie triple sì, sono state importanti. Precedentemente ne avevo sbagliate ed erano troppo importanti per sbagliarle. Quando siamo stati costretti ad allenarci a ranghi ridotti si è visto. Ognuno di noi ha dovuto sopperire alle assenze. Con Monopoli abbiamo lavorato tanto sul come poter limitare Vanni Laquintana: pensiamo di esserci riusciti. Siamo una squadra molto istintiva alla quale piace correre e non ragionare. Siamo giovani e con poca esperienza ma abbiamo grande voglia di fare bene“.

Viola ai Playoff: la carica di Aguzzoli

“Personalmente ho sempre creduto nei Playoff. Non dobbiamo temere nessuno. Per la squadra che siamo possiamo battere chiunque e la vittoria con l’Orlandina ne è l’esempio. Siamo molto fiduciosi. In questa settimana c’è maggiore hype ma è dall’inizio che la città è coinvolta. Tanta gente mi ferma, mi dice che verrà al palazzetto, altri, che vivono fuori mi scrivono che mi seguiranno tramite le nostre live su Facebook: è bellissimo e non è un ‘picco’ solo di questa settimana“.

Viola-Salerno: l’analisi di Aguzzoli

“Sarà una gara difficilissima. La pressione è tutta dalla nostra: non possiamo sbagliare. Non pensiamo alle altre condizioni che, prevedono, anche in caso di sconfitta di passare il turno. Pensiamo a noi, pensiamo a giocare e fare bene. Stiamo lavorando e migliorando sull’aspetto del gioco che viene successivamente ai nostri allunghi: è un discorso mentale. Nelle ultime due gare si è visto il cambio di passo. Siamo qui e vogliamo arrivare fino in fondo. Nonostante, quella che potrebbe essere un po ‘di giusta tensione, dobbiamo giocare come sappiamo fare e come il nostro Coach ci ha insegnato. Per tanto di noi, sarà la gara più importante della carriera“.

Aguzzoli alla Viola anche nella prossima stagione?

“Se la gente si è affezionata a noi c’è un perchè e ne andiamo fieri. Sarebbe una bella cosa ritrovarci tutti qui anche l’anno prossimo. Un messaggio ai tifosi in vista di domenica? Ogni cittadino di Reggio Calabria sarà utile alla causa. Sono con noi, ognuno di loro può fare la differenza: vi aspettiamo al Palazzetto“, conclude Aguzzoli.

