Vinitaly, Occhiuto: “grandi e piccoli produttori calabresi in un’unica grande vetrina espositiva”

“Oggi qui abbiamo tantissimi produttori calabresi che fanno grandi sacrifici per dimostrare quanto sia eccellente la Calabria. Tra questi voglio segnalare alcune piccole cantine che sono state costituite da giovani e che stanno contribuendo a dare maggiore innovazione ad un lavoro antico che la Calabria sta declinando finalmente in maniera decisamente moderna”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine della giornata inaugurale del Vinitaly, a Verona.

“Quest’anno la nostra regione al Vinitaly, dai grandi ai piccoli produttori, si presenta unita in un’unica grande vetrina espositiva. Un bell’esempio di massa critica, un’operazione importante e intelligente, che dimostra lo sforzo che stiamo compiendo per rendere visibile sia i grandi marchi sul panorama nazionale e internazionale che le piccole ma preziose cantine che producono in quantità più limitata prodotti di grande qualità”, rimarca Occhiuto.

Vinitaly, Occhiuto: “grande determinazione di Lollobrigida a difesa delle produzioni italiane”

“Sulle politiche regolamentari europee relative alle avvertenze delle etichette sui vini, sto apprezzando molto il lavoro che sta facendo il ministro Lollobrigida. Un’azione incisiva su cui mi sono già confrontato ieri e con cui continuerò a farlo. Credo che tra il lavoro del governo regionale e quello nazionale sui temi del vino e dell’agricoltura ci sia una sintonia assoluta”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine della giornata inaugurale del Vinitaly, a Verona.

“Col ministro Lollobrigida, inoltre, ho un solido rapporto di amicizia, nato prima che si costituisse questo governo, quando eravamo entrambi capigruppo dei nostri partiti in Parlamento, e credo che stia svolgendo questa sua nuova attività con grande determinazione a difesa delle produzioni italiane. È stato molto bello incontralo ieri mentre si festeggiava in piazza con i produttori calabresi durante la presentazione del nostre eccellenze”, conclude Occhiuto.

