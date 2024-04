Villa San Giovanni, il bilancio del Consigliere Neri dopo l’approvazione del DUP

StrettoWeb

“Continuiamo a voler parlare alla comunità, in forma singola e associata, confrontandoci su tutto e prima di ogni cosa sul risultato finale ottenuto il 27 marzo scorso con l’approvazione consiliare della documentazione tecnica-economica in linea con il nostro mandato amministrativo, che costituisce per la Città un interesse legittimo che, con sacrificio e coerenza, vogliamo esercitare e perseguire”. Comincia così la nota stampa di Caterina Neri, Consigliere Comunale di Villa San Giovanni e presidente Commissione Affari Generali.

“Abbiamo voluto parlare alla Città per renderla edotta del compiuto lavoro svolto sin dal nostro insediamento. Abbiamo voluto sottolineare la coerenza della nostra azione politica, espressa sin dal principio con l’approvazione delle linee programmatiche, successivamente confluite nel DUP (Documento Unico di Programmazione), che meglio sintetizza la nostra visione strategica ed operativa di lungo periodo. Ci siamo posti in netta discontinuità con il passato, consapevoli delle difficoltà ereditate, perché sostenuti da una visione comune di Città che, dapprima, doveva essere affrancata dal dissesto finanziario dichiarato nel 2021 e, successivamente, aveva necessità di recuperare dignità e fiducia nel proprio futuro”.

“All’approvazione della documentazione confluita nel DUP e nel bilancio di previsione 2024-2026 siamo giunti dopo il parere positivo espresso dalla Commissione bilancio e dal Revisore dei conti: ogni singolo passaggio, infatti, è stato suffragato dalla competenza e dalla professionalità del lavoro di analisi e di approfondimento svolto dal nostro assessore al bilancio dott. Sergio Giordano di concerto con la responsabile del Settore economico finanziario dottoressa Arena”, continua Neri. “Del resto la nostra vocazione all’innovazione emerge da tutti gli atti e da tutti i fatti politico-amministrativi che stiamo mettendo in campo: ne è prova l’approvazione di un progetto apripista, rispettoso delle Linee Guida della Regione Calabria, pensato per elevare gli standard di vivibilità della nostra Città, attraverso un servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade cittadine senza precedenti”.

“Quali amministratori di questa Città abbiamo approvato la propedeutica documentazione di gara intendendo dimostrare l’apprezzamento e il pieno sostegno per il lavoro sinergico svolto dall’assessore Ruggero Marra e dall’architetto Salvatore Foti. L’approvazione unanime della documentazione predisposta dal Responsabile dell’ufficio tecnico, dapprima nelle commissioni congiunte (Bilancio-Territorio) e successivamente nel civico consesso, costituiscono l’epilogo silente di un profondo lavoro di analisi tecnico-amministrativa per l’avvio di un appalto specifico, calibrato per le necessità villesi”, si legge ancora.

“Sono questi gli obiettivi e i servizi pubblici essenziali di valenza sociale che approviamo per la nostra Città affinché, nell’interesse di tutti, sia aggiunto un piccolo tassello al senso civico che stiamo costruendo e, al contempo, sia riconosciuta un’occasione di riscatto delle competenze e delle professionalità espresse dal nostro Ufficio Tecnico. Tante altre sfide saranno già domani: penso al consiglio comunale aperto sul ponte, rispetto al quale saremmo coerenti con il metodo adottato sin dal giugno 2022 e consequenziali rispetto ad esso”, si conclude la nota.

