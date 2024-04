Vigili del Fuoco, Falcone: “Regione Sicilia ha investito sui distaccamenti volontari”

StrettoWeb

“Il plauso allo straordinario lavoro dei Vigili del fuoco volontari sarebbe solo retorica se, alle formule di rito, non seguissero i fatti da parte di chi rappresenta le istituzioni pubbliche. La Regione Siciliana ha recepito le attese e ha dato, nell’ultima Finanziaria, un riconoscimento concreto al ruolo svolto dai Distaccamenti volontari sul territorio. Un argine agli incendi, una garanzia di sicurezza per tutti noi, ancora più preziosa di fronte al cambiamento climatico e alla minaccia del fuoco che già si fa sentire”. Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone intervenendo al III congresso per la Sicilia dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari, in corso all’Oasi di Troina, nell’Ennese.

“Nella Legge di stabilità della Sicilia – ha spiegato Falcone – abbiamo destinato dei fondi per la formazione dei vigili del fuoco volontari, integrando sempre più le loro energie e capacità nel sistema siciliano di lotta agli incendi. Ma, già in passato, avevamo investito sulle caserme, finanziando la manutenzione di diversi edifici in Sicilia orientale. Il volontariato non si improvvisa – ha chiosato Falcone – e anzi va sostenuto per amplificarne l’efficacia, rendendo il giusto merito ai tanti uomini e donne impegnati nel soccorso pubblico”.

