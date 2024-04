Vibo, paura all’Affruntata di San Gregorio d’Ippona: cade un portatore | VIDEO

StrettoWeb

Qualche attimo di paura, per fortuna senza gravi conseguenze, nella giornata di ieri a Vibo Valentia, nello specifico a San Gregorio d’Ippona, nel corso della tradizionale Affruntata. Nel momento in cui la statua della Madonna corre verso Gesù Cristo, un istante prima di aver tolto il velo del lutto, un portatore perde l’equilibrio e cade. Con l’aiuto degli altri portatori e di qualche fedele, però, si è evitata la caduta della statua e le gravi conseguenze al malcapitato.

Di seguito il post social dell’Avvocato Pasqualino Pannace, residente di San Gregorio, che posta anche qualche secondo di filmato nel momento della caduta. “Con divina grazia, l’Addolorata segue Giovanni sulla Via del Sepolcro. L’apostolo la precede e vi giunge per primo e qui ammira la potenza di Cristo Risorto! Giovanni fa avanti ed indietro, annuncia, per ben tre volte, la resurrezione di Gesù a Maria SS. Ecco l’incontro (…) la Madre corre verso il Figlio; Il manto nero del lutto scompare e la Beata Vergine Maria, con vesti celestiali, contempla la vittoria della vita sulla morte; il trionfo del bene sul male: Gesù è Risorto! Questa è la nostra tradizionale “Affruntata”.

“Oggi, Anno Domini 2024, frazione di Mezzocasale. Oggi – a mio profondo sentire – abbiamo avuto un grande insegnamento: “IN OGNI MOMENTO NOI CI TROVIAMO ESATTAMENTE DOVE DIO VUOLE CHE SIAMO”. Un forte abbraccio ai nostri straordinari portantini e a chi, facendosi scudo, ha evitato l’incidente. Che Gesù possa risorgere nei cuori di ognuno di Noi… Buona Pasqua a Tutti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.