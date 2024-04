Vandali nella notte distruggono 2 Postamat a Catanzaro

StrettoWeb

Ancora un altro attacco alle pubbliche utenze: la notte scorsa alcuni individui, al momento non identificati, hanno distrutto due sportelli Postamat posizionati all’ingresso della filiale di Poste Italiane sul centralissimo corso Mazzini a Catanzaro. In particolare, i vandali hanno messo fuori uso gli sportelli prendendoli a sassate e mandando in corto circuito il sistema di prelievo.

A rendersi conto dell’accaduto, già prima dell’apertura degli uffici postale, sono stati i cittadini i quali, accorsi a prelevare presso gli sportelli, hanno notato che erano stati danneggiati. Il grave episodio di vandalismo è stato già denunciato alle forze dell’ordine: sono in corso accertamenti allo scopo di risalire agli autori del vile gesto.

