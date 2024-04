Università di Reggio Calabria, grande riconoscimento internazionale per gli studi del prof. Ferrara sull’intelligenza artificiale

StrettoWeb

Ulteriore riconoscimento internazionale per l’Accademico reggino Massimiliano Ferrara, Professore Ordinario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Research Affiliate presso l’Università Bocconi e Adjunct Professor presso l’Advanced Soft Computing Lab – Faculty of Engineering and Natural Sciences – Istanbul OKAN University (Turkey). Lo studioso è stato invitato a tenere una lectio in occasione del prossimo Global Summit on Artificial Intelligence (GSAI2024), dal titolo: “More or less. A comparison between LSTM and XGBoost on High Stationarity Data”.

I risultati ottenuti si iscrivono nell’ambito della c.d. Intelligenza artificiale “spiegabile” e sulla quale da qualche tempo il Prof. Ferrara si sta occupando, ottenendo acclarati riconoscimenti internazionali, numerosi inviti a tenere seminari e promuovere Cluster scientifici in occasione di Meeting di ricerca ad alto impatto. Nel prossimo mese di dicembre ad Abu Dhabi sarà promosso dallo stesso Prof. Ferrara una Special Session dal titolo: “Advances on Explainable Artificial Intelligence and related Mathematical Modeling”, all’interno del Meeting mondiale promosso dall’AIMS (American Institute Mathematical Sciences) e organizzato presso la sede della New York University presso Abu Dhabi.

