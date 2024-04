“Una visione chiara per il Ponte di Villa San Giovanni”

StrettoWeb

“Dopo la Conferenza di Servizi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 aprile, che ha offerto una visione dettagliata del progetto del Ponte sullo Stretto, ritenuto un capolavoro dell’ingegneria, dell’architettura e delle imprese italiane dal Ministro, desideriamo rispondere alle osservazioni riguardanti il progetto stesso, illustrando i significativi benefici che apporterà all’intera comunità“. Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia a Villa San Giovanni.

“Ribadiamo che non vi sono ostacoli né bocciature nell’iter del progetto. Le osservazioni del MASE costituiscono una fase standard di valutazione e rappresentano un’opportunità per migliorare ulteriormente il progetto, contribuendo alla crescita di Villa San Giovanni e dell’intera regione.

Il Ponte non è semplicemente un’infrastruttura, ma un autentico motore di sviluppo sociale ed economico. La sua costruzione garantirà un accesso più sicuro e agevole tra la Calabria e la Sicilia, facilitando gli scambi commerciali e culturali e aprendo nuove prospettive di crescita per le imprese locali.

Inoltre, il Ponte aprirà nuove strade per il turismo, permettendo un più facile accesso alle bellezze paesaggistiche e culturali di entrambe le regioni. Ciò si tradurrà in un aumento dei flussi turistici e in una crescita economica sostenibile per l’intero territorio.

Il nostro gruppo consiliare riconosce le legittime preoccupazioni dei cittadini riguardo agli effetti del cantiere e delle interferenze. Tuttavia, sottolineiamo che il Ponte rappresenta una trasformazione significativa per la città, portando opportunità di sviluppo economico, miglioramenti infrastrutturali e nuove prospettive occupazionali. La gestione oculata delle interferenze è cruciale, coinvolgendo attivamente la comunità nelle decisioni che influenzeranno la vita quotidiana dei cittadini.

L’attenzione dedicata alla viabilità e all’attraversamento da e per la Sicilia è cruciale, e il nostro gruppo consiliare ritiene che il confronto debba essere equilibrato, considerando sia gli aspetti critici che le opportunità offerte dall’opera.

La fase di cantiere sarà complessa, ma dobbiamo essere pronti a gestirla al meglio per massimizzare i benefici per la nostra comunità. Il nostro impegno come responsabili politici del territorio mira a garantire la realizzazione del progetto nel rispetto dell’ambiente e nell’interesse dei cittadini.

È fondamentale adottare un approccio costruttivo e collaborativo, lavorando insieme per superare le sfide e assicurare il successo di questo progetto cruciale per il futuro di Villa San Giovanni e dell’intera regione.

Le dichiarazioni del Sindaco creano molto disagio e preoccupazione. Non affrontare con oculatezza la questione potrebbe esporre la città al rischio di non assumere un ruolo di protagonista nel progetto. Villa deve essere in prima fila e noi ci impegneremo al massimo perché ciò accada.

È necessario condividere un protocollo d’intesa per essere vicini ai cittadini al fine di garantire loro tutte quelle certezze economiche e sociali che il territorio richiede e di cui solo la parte politica può garantire.

Infine, riconosciamo le osservazioni del Ministro Pichetto, il quale ha confermato la normalità delle richieste di chiarimenti sul ponte e l’impegno della società progettista nel rispondere a tali richieste“, conclude la nota stampa.

