Tropea piace sempre, anche a Pasqua! Boom di turisti nel weekend

I numeri di presenze registrati in concomitanza delle vacanze pasquali premiano e confermano Tropea quale destinazione sempre più matura per la destagionalizzazione e con una reputazione sempre più qualificata per i mercati turistici internazionali, soprattutto quello statunitense. “I risultati straordinari e le prenotazioni che normalmente si registrano in prossimità dell’estate – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – ci consentono di fare proiezioni largamente ottimistiche”.

“Dalle spiagge al salotto diffuso. Complice il bel tempo, Tropea nell’ultimo week end lungo è stato popolato da turisti ed ospiti che hanno preso parte anche alla tradizionale processione del Cristo morto, evento importante anche in termini di turismo di prossimità”.

In aderenza con gli obiettivi di continuare ad incrementare i numeri della destagionalizzazione in corso ed impreziosire la proposta culturale ed esperienziale permanente della destinazione Tropea, si colloca la rassegna culturale Ritmi del Sud, evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e promosso, nell’ambito delle iniziative di promozione del Turismo delle Radici, in sinergia con i Ministeri degli Esteri e del Turismo.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ribadire l’apprezzamento per l’impegno congiunto dei due dicasteri che sta funzionando in termini di comunicazione all’estero nelle comunità di italo-discendenti e che “proprio per questo – conclude Macrì – meriterebbe di essere rilanciato ancora meglio con risorse da destinare ai comuni per fare esplodere in tutte le sue declinazioni il progetto Turismo delle radici”.

Concertato con le associazioni degli albergatori e commercianti che lo stanno sostenendo occupandosi dell’ospitalità dei gruppi musicali provenienti dalle 5 regioni del Mezzogiorno e che impreziosiranno il cartellone di aprile programmato per tutto aprile, Ritmi del Sud è promossa in collaborazione con l’associazione Culture a Confronto, la Pro Loco e Calabria Sona.

