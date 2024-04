Tropea si riconferma protagonista al Salone di Nizza | FOTO

StrettoWeb

“Non può che farci enormemente piacere vedere la Regione Calabria partecipare da protagonista al Salone iD Week – End, il Salone Turistico di Nizza, una vetrina di promozione preziosissima: il suo stand è stato allestito in una posizione strategica e baricentrica all’interno dell’evento fieristico internazionale. Si tratta di una precisa scelta strategica di qualità dell’evento e del target che coincide – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – con gli indirizzi e le politiche per i turismi messe in campo in questi anni dall’Amministrazione Comunale”.

Inaugurato oggi (venerdì 5) l’evento al quale Tropea partecipa ormai da tre edizioni e che calamita ogni anno presenze non solo dalla Costa Azzurra, ma dai viaggiatori internazionali, si concluderà domenica 7 aprile. Presente con l’assessore agli affari generali Greta Trecate, lo stand di Tropea accoglie anche il Porto di Tropea. Alla manifestazione è presente anche il Gal Terre Vibonesi.

Tra le autorità incontrate nel primo giorno ci sono Bernard Chaix, vice direttore del Dipartimento Alpi Marittime, Corinne Christin, organizzatrice ID Week end, Emilio Lolli, console generale Italia, Rudy Salles, Presidente Office Tourisme Nice Côte d’Azur e Agostino Pesce, DG della camera italiana.

Papillon italien

È nel Padiglione Italiano che Tropea, insieme agli altri comuni italiani sarà fonte di ispirazione per i visitatori dell’evento ospitato nella Place Masséna. Per quanti ricercano l’avventura o vogliono fuggire dal trambusto della città per una pausa rilassante o, ancora, per chi è alla ricerca di esperienze eno-gastronomiche o vuole immergersi nello spirito dei luoghi. Non solo d’estate. Lunedì 8 Tropea sarà tra i protagonisti di un altro momento di confronto importante delle destinazioni aderenti al progetto 10 Comuni: la giornata della cooperazione italo-francese che sarà ospitata da Mentone, città sulla riviera nel sud-est della Francia.

Nell’occasione sarà presentata la 1ª edizione dello speciale Dati di Frontiera realizzato da Tribune Côte d’Azur in partnership con la Camera di Commercio Italiana; seguirà la tavola rotonda con interventi di rappresentati italiani e francesi e la presentazione della delegazione italiana dei 30 Sindaci del Progetto 10 Comuni con il lancio della guida turistica Visitez l’Italie.

