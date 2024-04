Trofeo Città di Messina: a palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione

StrettoWeb

Giovedì 18 aprile, alle ore 11, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, si terrà nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione del “III Trofeo Città di Messina – 1° Memorial Carmelo La Corte”, in programma domenica 21 aprile.

La manifestazione nazionale “livello bronze” di 10 km, indetta dalla FIDAL e organizzata dalla Podistica Messina con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Messina, è valida come terza prova del “29° Grand Prix Sicilia di Corsa 2024” e per il Campionato regionale individuale di 10 km Master. La gara coinciderà con l’arrivo a Messina della quarta RUN4HOPE, la staffetta partita lo scorso 13 aprile in tutte le regioni italiane e che quest’anno sarà al fianco di AIL contro leucemie, linfomi e mieloma.

All’incontro con la stampa prenderanno parte il fiduciario del CONI Messina Francesco Giorgio; e i presidenti, provinciale, della FIDAL Messina, Nunzio Scolaro, e della Podistica Messina, Santi Giacobbe.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.