Trionfo Catania: batte il Padova 4-2 e vince la Coppa Italia Serie C!

Il Catania vince la Coppa Italia Serie C! La stagione rossoblu si conferma folle e, se in campionato si fatica, in Coppa arriva il trionfo. Con una mezza impresa. Ribaltato, infatti, il 2-1 dell’andata a Padova: in Sicilia finisce 4-2 dopo i tempi supplementari grazie a una rete di Costantino al 119′! In campo è stato uno spettacolo, peccato che lo stesso non si sia potuto degli spalti. Siamo sicuri che il ‘Massimino’ avrebbe potuto regalare la solita cornice da Serie A, ma conosciamo anche i motivi che hanno portato alla decisione di giocare a porte chiuse. Per via, cioè, di un altro spettacolo, triste, tristissimo, offerto all’andata a Padova.

Poco male. Chi l’ha vista in tv si è divertito. Sul rettangolo verde infatti le due squadre “se le sono date”, probabilmente con meno pressioni di quelle che di solito si vedono in queste finali. I motivi? Erano entrambe consapevoli che in qualsiasi modo fosse terminata, sarà comunque il campionato il giudice supremo. Perché il Padova ha comunque la certezza della fase finale dei playoff, e in teoria anche il Catania, anche in caso di sconfitta, sempre a patto che eviti i playout, ipotesi ad oggi da non sottovalutare.

La partita

E così il primo tempo pareggia già i conti rispetto all’andata e si conclude sul 2-1: Bortolussi porta in vantaggio i veneti al 3′, Di Carmine su rigore e Cicerelli la ribaltano prima dell’intervallo. Al 73′ pareggia Perrotta, ma tre minuti più tardi Delli Carri si becca il rosso e lascia gli ospiti in dieci, spianando la strada agli etnei per il nuovo vantaggio, all’89’. Il 3-2 vale praticamente i tempi supplementari, che si giocano sul filo di equilibrio, stanchezza e nervi. E proprio mentre le due squadre si stavano già preparando per i tiri dal dischetto, ecco il colpo di testa di Costantino dopo una bella azione di prima al volo. Panchina in campo ed euforia generale. Finisce così.

Il Catania mette una pezza a quella che si sta rivelando una stagione totalmente fallimentare in campionato, che però non è ancora finito. Se riuscirà a evitare i playout, la squadra etnea potrà addirittura sognare il salto in Serie B. Ma intanto stasera si gode la festa.

