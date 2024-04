Trinacria Race Marathon: Letojanni si prepara al grande evento: tutte le INFO

StrettoWeb

Poco meno di due mesi all’appuntamento principe della stagione non solo siciliana. Già, perché quest’anno, il prossimo 2 giugno, Letojanni sarà l’ombelico del mondo per tutti gli appassionati italiani di mountain bike. I motivi? La Trinacria Race Mtb Marathon assegnerà i titoli nazionali della specialità e sarà un test fondamentale per la costruzione della nazionale che poi in estate vivrà gli appuntamenti internazionali. In ogni regione già si sta preparando la trasferta in terra sicula, per una sfida che si preannuncia incertissima. Da parte sua il comitato organizzatore ha già messo mano al tracciato, che può essere già affrontato in allenamento tenendo però presente che si passa per terreni privati e che quindi i cancelli vanno aperti e richiusi dopo il transito.

Il percorso

A proposito del percorso, quello che assegnerà i titoli è di 76 km per 2.700 metri di dislivello. E’ un percorso decisamente selettivo, con la scalata del Monte Kalfa posta alla sua metà, GPM a quota 969 metri. Il tracciato è sterrato all’85%, con pendenze che toccano il 22%. E’ un disegno che non dà tregua, ideale per far emergere i più forti e incoronare i nuovi campioni nazionali che vestiranno la maglia tricolore. Particolare non trascurabile: si godranno panorami incredibili, che vanno da Taormina all’Etna, dal mare al profilo dei Monti Peloritani.

Insieme al tracciato lungo confermato anche quello da Granfondo, di 44 km per 1.650 metri. Il via per tutti alle ore 8:00 dal Lungomare, sede anche dell’arrivo mentre le E-bike partiranno alle 11:00. La prova, inserita nei circuiti Trofeo dei Parchi Naturali e Mediterranea Mtb Challenge, prevede una quota di partecipazione di 60 euro per i percorsi agonistici e di 35 per quello E-bike non competitivo, fino al 19 maggio quando poi verrà applicato un sovrapprezzo. Gli iscritti delle categorie assolute verseranno 25 euro. Premiazione per i primi 3 assoluti e di categoria e per il primo transitato sul Gpm. Per informazioni: Special Bikers Team, https://www.trinacriarace.it/.

