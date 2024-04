“Il Treno delle meraviglie”: tutto pronto per la prima al Politeama di Catanzaro

StrettoWeb

Acrobati, danzatori, giocolieri, trampolieri, danzatrici aeree, attori, tutti insieme sul palco per regalare un viaggio all’insegna dello stupore e della magia. E’ tutto pronto per “Il treno delle meraviglie”, lo spettacolo prodotto da Aetherium Theatrical Company, con la firma della regista e coreografa Marina Rulli e che arriva per la prima volta in Calabria domani, venerdì 12 aprile alle ore 21, al Teatro Politeama di Catanzaro.

Una conclusione ideale per la rassegna “Musica & Cinema” che, ancora una volta, proporrà una serata adatta a tutte le età. Una messinscena unica e originale, una carrozza magica su cui gli spettatori potranno fare un viaggio nel tempo, incontrando personaggi sospesi tra realtà e fantasia.

I bambini saranno attratti e divertiti da fate, unicorni, maghi e storie come quella di Alice, gli adolescenti avranno modo di vedere con occhio diverso personaggi come Einstein e Rosen, Louis Carrol o Tesla, mentre gli adulti saranno in grado di trarre spunti di riflessione sulla scienza e sull’evoluzione di usi e costumi nei secoli. Tutti chiamati a cogliere, fino all’ultimo, la particolare la pienezza della storia, con una colonna sonora originale composta su misura.

Altro punto cardine delle coreografie, sarà l’ormai naturale utilizzo della Lingua dei Segni. Essendo la danza il linguaggio non verbale per eccellenza nelle arti, non poteva non affiancarsi e fondersi con la LiS o l’AsL come forma più pura di comunicazione universale. Per informazioni sugli ultimi biglietti disponibili e relative agevolazioni, è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net o telefonare al botteghino al numero 0961-501818.

