Il Trapani “Balla” e fa festa: 1-0 al Siracusa con gol dell’albanese, è Serie C!

Il risultato più bello, nella gara più bella, in un’atmosfera ancora più bella. Non poteva sognare modo migliore, il Trapani, per festeggiare la promozione! La squadra granata ha infatti battuto la principale rivale, il Siracusa, conquistando la Serie C aritmeticamente con quattro giornate d’anticipo. Lo ha fatto in una serata da sogno e in un Stadio “Provinciale” gremito e sold out, pieno in ogni ordine di posto coi suoi 7 mila tifosi.

La partita

Dopo il primo tempo della sfida chiuso a reti bianche, il mattatore è l’albanese Besmir Balla, che segna all’ora di gioco. L’1-0 è il risultato definitivo, non cambia infatti fino a fine gara: la squadra granata riesce a mantenere il punteggio, sospinta dall’euforia dei suoi tifosi e dal Presidente Antonini, presente a bordo campo in attesa di poter esultare al termine della sfida. E così, al triplice fischio, tutti in campo: la festa può partire. Un po’ di nervosismo in casa Siracusa, tra tutti Sarao, allontanato da compagni e avversari alla fine della sfida.

I numeri di una squadra inarrestabile

Tornando al Trapani, il cammino in campionato la dice lunga sui grandi meriti di questa promozione: una corazzata, una squadra sulla carta superiore anche a tantissime compagini di Serie C, capace di ottenere 26 vittorie e solo 4 pareggi. Nessuna sconfitta e nessun segno di cedimento, nonostante Siracusa e Vibonese abbiano provato a tallonarla. La svolta proprio a Vibo, con la pazza rimonta da 2-0 a 2-5 che avrebbe potuto riaprire tutto e che ha invece ha sancito la vittoria, culminata nel successo di oggi. E con le ultime quattro gare rimaste il Trapani può battere ogni record dei precedenti campionati. Intanto, però, questa sera si gode la festa che regala nuovamente il professionismo ai granata dopo qualche anno di assenza.

Risultati Serie D girone I, 34ª giornata

Canicattì-Igea Virtus 4-1

Castrovillari-San Luca 2-1

Real Casalnuovo-La Fenice Amaranto 0-1

Sant’Agata-Licata 3-0

Akragas-Acireale 1-1

Ragusa-Portici 4-0

Trapani-Siracusa 1-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 82 Siracusa 69 Vibonese 63 La Fenice Amaranto 55 Sant’Agata 48 Acireale 47 Real Casalnuovo 47 Ragusa 47 Canicattì 42 Igea Virtus 41 Akragas 39 Licata 37 Sancataldese 34 Portici 31 Locri 28 San Luca 26 (-1) Castrovillari 16 (-1) Gioiese 7 Lamezia Terme 0

