Transizione ecologica e digitale: nuove partnership per la Camera di Commercio di Catanzaro

La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia stringe nuove partnership per offrire maggiori servizi e supporto alle imprese affiancandole nel processo di transizione ecologica

e digitale. Diversi i provvedimenti adottati in tal senso dall’ente camerale nella riunione di giunta presieduta dal presidente, Pietro Falbo, con l’ausilio del segretario generale f.f., Ciro Di Leva.

In attuazione delle strategie previste nella programmazione pluriennale, la Camera di Commercio ha approvato l’adesione ai progetti del fondo perequativo di Unioncamere per le annualità 2023-2024. Una scelta che si pone in linea con le priorità fissate dall’ente in materia di transizione ecologica, formazione e orientamento dei giovani nel mondo del lavoro e internazionalizzazione delle imprese.

Altra importante leva di sviluppo è rappresentata dalla digitalizzazione, in tal senso, la Camera di Commercio ha approvato la proposta di protocollo d’intesa per la realizzazione di attività di ricerca,

formazione e divulgazione attraverso l’Osservatorio Nazionale sull’agenda digitale e commercio elettronico che consentirà di monitorare l’andamento dei processi di digitalizzazione.

Via libera poi alla sottoscrizione di due protocolli d’intesa

Il primo nell’ambito di un accordo quadro che vede protagonisti diversi soggetti istituzionali – il Comune di Catanzaro, l’Università “Magna Graecia”, la Fondazione “Magna Graecia”, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di musica “P.I. Tchaikovsky” – punta a realizzare il progetto denominato “Catanzaro, città che studia” con la finalità di offrire servizi a misura di studente e valorizzare e sostenere le eccellenze nei diversi campi del sapere.

In un simile quadro, l’ente camerale intende svolgere una funzione di

raccordo tra il mondo della formazione e del lavoro stimolando il tessuto produttivo all’avvio di start up innovative e all’orientamento dei giovani verso le professioni maggiormente richieste dal mercato.

Il secondo protocollo d’intesa annovera, invece, quale partner il Soroptimist International d’Italia di Catanzaro. Anche in questo caso la principale finalità è quella di realizzare progetti comuni volti al

miglioramento della competitività delle imprese al femminile e, in generale, le competenze delle lavoratrici e studentesse per accrescere la percentuale di occupazione.

Progetti di incoming turistico

I progetti saranno realizzati in collaborazione con il comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio. Avviata, inoltre, un’attività di collaborazione con l’azienda speciale Promocalabriacentro finalizzata alla realizzazione di progetti di incoming nel settore turistico e di marketing territoriale. Tra questi

ultimi, la prima edizione del “Pasta Fest” che si svolgerà dal 24 al 27 aprile a Crotone.

Una kermesse che punta alla riscoperta della pasta tradizionale, in Calabria sono diversi i pastifici che in ogni provincia ne producono di ogni formato. Un percorso gastronomico che mira a valorizzare le eccellenze locali.

È stata poi rinnovata la convenzione quadro con l’associazione Mirabilia che mira a promuovere una offerta turistica integrata dei siti Unesco e aumentare la fruibilità dei territori attraverso la valorizzazione delle sue tipicità.

La giunta camerale ha, infine, esaminato e approvato alcune richieste di compartecipazione a iniziative e progetti e deciso di aderire alla convenzione di Infocamere per il rilascio dell’identità

digitale agli sportelli camerali. Decisione che si inquadra nella volontà di offrire sempre maggiori servizi alle imprese e che si inserisce nel processo di digitalizzazione.

