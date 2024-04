Tragedia sul volo Torino-Lamezia: giovane accusa malore e muore

StrettoWeb

Un giovane di 35 anni è morto in volo sul Torino-Lamezia Terme di Raynair, decollato da Caselle alle 11. Il comandante ha fatto immediato rientro all’aeroporto di Torino – spiega la Sagat, la società che gestisce lo scalo – dove l’aereo era atteso in pista dall’ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell’aereo e hanno prestato soccorso al passeggero che purtroppo è deceduto.

A quanto si apprende l’uomo, che sarebbe deceduto per un arresto cardiaco, si è sentito male quando l’aereo del volo Fr8780 si trovava a metà tragitto, da qui la decisione del pilota di rientrare a Caselle.

Quando il velivolo è atterrato, dopo le 11.30, i medici, in precedenza allertati, sono saliti immediatamente a bordo, l’hanno soccorso, ma sono stati costretti a constatarne il decesso. L’uomo stava viaggiando in compagnia della moglie, che ha avuto un malore in seguito al decesso del consorte ed è stata trasportata in ospedale.

